Стас Пьеха рассказал, почему развелся с мамой своего сына: «Я далеко не был готов тогда к этому»

Стас Пьеха был в отношениях с моделью Наталией Горчаковой. Она родила от него сына Петра. Однако спустя год после этого супруги развелись. Сейчас артист поддерживает общение с бывшей возлюбленной, а также обеспечивает наследника, но видится с ним редко. Он рассказал в интервью Лауре Джугелие, что мальчик очень на него похож по характеру. Петр уже сменил три школы из-за своего поведения. Также Пьеха пояснил, что стало причиной его расставания с мамой малыша.

«Мне жаль, что все так получилось. Мы пытались сохранить семью, но не вышло. Мы значительно лучше контактируем как друзья. У нас прям хорошие отношения. Мы из одного поколения, из одного города. Мы оба понимаем что-то в музыке, в искусстве. Нам с дружеской позиции проще, когда нет потенциала пары, потому что в паре мы очень много конкурировали, каждый продавливал свое. Так и не определился лидер до конца. Я уверен, что все-таки какие-то лидирующие позиции мужчина занимает в семье. Но такой добрый и здоровый патриархат. И есть свои лидирующие позиции у женщины. Наверное мы в этом не сошлись. Не хочу ни на кого списывать вину. Понимаю, что я далеко не был готов тогда к этому. Это была попытка наша общая уйти от каких-то своих сложностей, войти в семью, и тогда все изменится», — пояснил Стас в YouTube-канала FAMETIME TV.

По его словам, порой дают советы, что нужно попасть в семью, чтобы забыть о трудностях. Но потом актер понял, что это неправильно. Он убежден, что нужно сначала проработать все свои проблемы, повзрослеть, а потом создавать семью, иначе это отразиться на отношениях и на ребенке.