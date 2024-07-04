Актриса Волкова заявила, что ее сын хочет поступить в МГИМО: «У меня перехватили дыхание все эти ЕГЭ, ОГЭ»
Екатерина Волкова с сыном. Фото: Global Look Press
Актриса переживает за своего 17-летнего сына, который окончил школу.
Екатерина Волкова воспитывает сына Богдана, которого родила от писателя Эдуарда Лимонова. Также у нее есть дочка Александра. А в первом браке у нее появилась дочка Валерия. Она уже подарила маме двоих внуков. Актриса продолжает сниматься в кино, но при этом она успевает посвящать время семье. На днях она посетила премьеру документального фильма Дианы Арбениной, которая скоро отметит 50-летие. На мероприятии Волкова появилась с 17-летим сыном.
Недавно она рассказала, что Богдан окончил школу и теперь ему нужно определиться, что делать дальше. Артистка предлагала ему пойти в армию. Но юноша намерен поступать в вуз.
«У меня перехватили дыхание все эти ЕГЭ, ОГЭ, рождение внука, новые премьеры, новые проекты. Поступил бы сын в МГИМО, и меня, может быть, отпустило бы. Хотя, конечно, жизнь продолжается: хочется новых песен, хочется любви.
Сын, как и его отец, очень интересуется историей, он сдал ЕГЭ на 97 баллов, что я бы никогда не заставила его сделать сама», — поделилась Екатерина с «МК».
К слову, Арбенина тоже пришла с детьми. Она позировала с дочкой и сыном. Певица недавно сообщила, что умер отец двойняшек