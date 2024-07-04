Юлия Ковальчук устроила праздник в честь первого дня рождения дочки Алисии

Юлия Ковальчук успевает не только выступать, но и строить семью. Она счастлива в браке с Алексеем Чумаковым. Артистка растит шестилетнюю дочку Амелию. Она скрывает ее лицо и старается оберегать от лишнего внимания. А в 2023 году певица родила второго ребенка. Свою беременность она скрывала. У пары родилась вторая дочка — Алисия. Малышку супруги также не показывают. Но 3 июля они отметили ее день рождения.
На этот раз Юлия и Алексей устроили вечеринку на природе. Они поставили палатку для отдыха, зону для фотографий и украсили все воздушными шарами.
«Сегодня был день волшебства. Годик нашей принцессе Алисии, который пролетел так быстро, что становится немножко страшно. Пусть все наши детки будут здоровы и счастливы! Пусть детей в семьях будет больше, и возможность делать их счастливыми приумножается! Пусть наши ангелочки никогда не знают горя! Мама с папой всегда рядом», — написала звезда.
Поклонники и друзья поздравили пару. Многим интересно, на кого похожа Алисия. Пока Ковальчук не хочет показывать детей. Она считает, что они должны подрасти и сами решить, хотят ли они быть публичными.
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