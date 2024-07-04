Юлия Ковальчук устроила праздник в честь первого дня рождения дочки Алисии

Юлия Ковальчук успевает не только выступать, но и строить семью. Она счастлива в браке с Алексеем Чумаковым. Артистка растит шестилетнюю дочку Амелию. Она скрывает ее лицо и старается оберегать от лишнего внимания. А в 2023 году певица родила второго ребенка. Свою беременность она скрывала. У пары родилась вторая дочка — Алисия. Малышку супруги также не показывают. Но 3 июля они отметили ее день рождения.

На этот раз Юлия и Алексей устроили вечеринку на природе. Они поставили палатку для отдыха, зону для фотографий и украсили все воздушными шарами.