Эвелина Бледанс в образе аристократки снялась в новом сезоне сериала «Мама будет против»

55-летняя Эвелина Бледанс скоро снова появится на экранах. Стало известно, что она снялась в новом сезоне сериала «Мама будет против», которые прошли в Екатеринбурге. Актриса поддержала «Уральские пельмени», которые создают этот сериал для СТС.

Известно, что Бледанс исполнит роль мамы главного героя Коли, которого играет Роман Постовалов. Она будет стремиться наладить отношения с сыном и защитить его от мстительной тещи Тамары Игоревны. Примечательно, что зрители увидят актрису в образе леди-аристократки. Она будет носить изысканные шляпы, элегантные платья и высокие каблуки.

«Наш художник по костюмам Полина просто волшебница. В этой роли она воплотила в жизнь все мои любимые образы. Здесь у меня больше десяти пар обуви, десяти различных шляп, огромное количество украшений и эффектные причёски. В общем, это просто модный показ», — поделилась Эвелина.

Также в своем возрасте актриса остается в форме. Она это покажет в одной из сцен. Бледанс появится в розовом купальнике: по сюжету она принимает солнечные ванны на балконе, что вызывает раздражение у Тамары Игоревны. Съемочная группа не могла скрыть восхищения при виде стройной фигуры артистки.

В новых сериях яркие образы ждут и других актеров: Роман Постовалов станет арабским шейхом, Ксения Корнева примерит сари, Дмитрий Брекоткин — корону и образ Елизаветы II, а Сергей Ершов — короля.