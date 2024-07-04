Стас Пьеха признался, что его отец Пятрас Герулис пропал: «Сложно найти, это Литва»

Стас Пьеха родился в звездной семье. Он отмечает, что у него очень милая бабушка Эдита Стасниславовна. А вот на свою маму Илону Бронивицкую певец долго был обижен, так как ему не хватало ее внимания. Он признавался, что стал употреблять алкоголь в подростковом возрасте и запрещенные вещества, так как чувствовал себя одиноким.

Его папа музыкант и режиссер Пятрас Герулис ушел из семьи, когда ему был всего год. В новом интервью Стас рассказал, что его отец живет в Литве. Он с ним общался несколько лет назад, а деньгами помогал постоянно. Но недавно Пятрас пропал.

«У меня пропал отец. Я переводил ему деньги в Литву, и недавно мне сказали, что средства до адресата уже несколько месяцев не доходят. Я стал искать его. Мы пока не можем его найти. Я не знаю, где он. Связывался с соседями, они тоже не в курсе. У отца есть сестра, но она живет в Америке и тоже ничего не знает. Сложно найти, это Литва. Мы наводили справки, но безрезультатно», — поделился артист на YouTube-канале FAMETIME TV.

По словам Пьехи, так как отец их рано бросил, у него не было перед глазами примера мужчины. Он мало общался с отчимом, поэтому авторитетами для него становились люди со двора.