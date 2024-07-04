Ляйсан Утяшева стала ведущей нового спортивного шоу «Игры без границ»

В июле начались съемки нового шоу канала ТНТ, которое получило название «Игры без границ». Для участия в нем в Москву приехали 64 самых сильных атлета из разных стран, включая Китай, Индию, Бразилию, США, Беларусь, Иран и не только. Отмечается, что участниками стали профессионалы и любители.

У проекта есть свои правила: участники будут разбиты на пары, в которых мужчина и женщина будут бороться за победу вместе. В каждом выпуске шоу нужно будет соревноваться в силе, ловкости и смекалке.

Ведущей проекта стала Ляйсан Утяшева, чемпионка Европы по художественной гимнастике. А вот комментировать соревнования доверили Тамби Масаеву и Роману Нагучеву.

«Когда мне предложили вести самое спортивное шоу на ТНТ, я сразу согласилась, даже не раздумывая. У меня было ощущение, что это шоу придумано для меня», — поделилась Утяшева.

Она добавила, что мечтала именно о таком проекте. По словам звезды, 10 лет назад она была единственной спортсменкой, которая стала вести передачи. Ляйсан отметила, что ей понадобилось время, чтобы адаптироваться. А комментатор Роман Нагучев отметил, что участникам нужно будет не только проявлять силу, но и уметь рассчитывать на своих партнеров. Шоу «Игры без границ» скоро выйдет на ТНТ.

Напомним, что ранее Утяшева вела танцевальное шоу. Потом она придумала свой кулинарный проект и запустила шоу «Выжить в Дубае» с мужем Павлом Волей, которое стало успешным.