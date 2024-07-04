Стас Пьеха рассказал, что сын сменил три школы: «Он матерился на Деда Мороза»

Стас Пьеха продолжает много гастролировать. Он отмечает, что должен кормить свою команду. При этом артист не стремится быть самым популярным. Он пережил много испытаний. Певец победил зависимость и построил клинику, где помогает другим людям, которые хотят вылечиться от алкогольной или наркотической зависимостей. В 43 года Пьеха не женат. Он признался в интервью Лауре Джугелии, что пока взял паузу, чтобы разобраться в себе. При этом у него есть сын Петр, которого родила в 2014 году модель Наталия Горчакова. Они развелись спустя год.

По словам певца, у его наследника непростой характер. Он в свои 10 лет учится уже в третьей школе. Артист подчеркнул, что мальчику нужно внимание.

«Сейчас он учится в третьей по счету школе. Он активный, у него были кипиши в предыдущих. Обматерил Деда Мороза. На театральном кружке... он матерился на Деда Мороза. Кажется, это произошло прям на сцене. Выгнали. Вижу себя в сыне. Хотя я бы еще и ударил Деда Мороза. Хорошо, что он особо не дерется, а я только так умел взаимодействовать. Понимаю, что сын так требует внимания», — поделился он на YouTube-канала FAMETIME TV.

По словам Пьехи, его бывшая жена занимается сыном, водит его на кружки. Он сам переводит им деньги, но ездит к наследнику редко. По его словам, проблема в том, что мальчик живет в Пушкине, а он вынужден по работе быть в Москве.