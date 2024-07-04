Отар Кушанашвили признался, что сильно запустил болезнь: «Положение еще хуже»

Отар Кушанашвили находится в больнице несколько недель. Он был в реанимации, когда у него обнаружили острую непроходимость кишечника. Телеведущему провели операцию. Отмечалось, что он пережил две клинические смерти. Более того, у него обнаружили злокачественную опухоль. Теперь журналиста готовят к новым операциям. При этом он уже один раз выходил на связь. Ему трудно говорить, но настроен он оптимистично. Шоумен поблагодарил врачей, которые его спасли.

А накануне Отар снова вышел на связь. Он пояснил, что выглядит некрасиво, поэтому не может показать себя. Телеведущий не стал отрицать, что запустил болезнь.

«Конечно, огромная доля вины за то, что случилось, на мне. Конечно, я самый умный парень на земле, но я говорил вам, это никак не коррелируется с бытовой осмотрительностью. Никак», — пояснил он.

По его словам, родные плачут, когда видят его обессиленного. Кушанашвили подчеркнул, что не нужно верить новостям о его здоровье. Журналист отметил, что у него страшная болезнь.

«Положение еще хуже, чем вы могли бы думать. Но не потому, что там звучат страшные слова, а потому что даже если вы запускаете обычный кариес, он превращается в смертельную проблему», — высказался он.

Телеведущий попросил всех, чтобы они следили за собой и берегли своих родных.

Он также намекнул, что не нужно верить Владимиру Полупанову, который называет его своим другом и ранее заявил, что у журналиста нашли рак.