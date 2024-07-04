У Светланы Светличной нашли опухоль, врачи подозревают онкологию

Светлана Светличная снова попала в больницу. Она стала жаловаться на боль в левом ухе. В итоге артистку отправили на обследование, которое показало, что у нее увеличены вдвое лимфоузлы. Затем УЗИ выявило опухоль под нижней челюстью.

Теперь врачи подозревают, что у нее может быть онкологическое заболевание. 84-летнюю актрису отправили к онкологу, а также назначил гистологию. Также врачи должны сделать ей КТ.

Теперь Светличной возможно сделаю операцию, чтобы удалить новообразование, пишет Mash. Напомним, что в марте она пережила острый инфаркт миокарда. Отмечалось, что ей было трудно есть и пить. А в мае у нее возникли проблемы с почками.

В последнее время у Светланы Афанасьевна здоровье стало шатким. Ранее у нее диагностировали болезнь Альцгеймера. Напомним, что у первой красавицы СССР есть двое сыновей. Но за звездой кино ухаживают сиделки.