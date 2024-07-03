Эмин Агаларов обратился к своей бывшей жене в день ее рождения: «Лейла, мы всегда рядом»

Эмин Агаларов не так давно тайно сыграл свадьбу с Аленой Гавриловой. Они снова стали жить вместе, хотя ранее уже вступали в брак, но во время пандемии разошлись. Как и мечтали поклонники, влюбленные снова вместе. Они растят дочку Афину. К слову, артист также смог сохранить теплые отношения с бывшей женой Лейлой Алиевой. У них есть сыновья Али и Микаил, а также дочь Амина. Регулярно Агаларов с ними видится и возит на море.
А 3 июля Эмин поздравил бывшую жену с днем рождения. Он выложил фото, на котором позировал с женой, повзрослевшими сыновьями и дочкой. Певец обратился к имениннице.
«С днем рождения, дорогая Лейла! Желаю тебе здоровья, счастья, много радости, тепла. Спасибо тебе за наших детей, за твою заботу, внимание и поддержку во всем. Будь счастлива, а мы всегда рядом», — написал он.
Эмин Агаларов с Лейлой Алиевой и детьми. Фото: соцсети Эмина Агаларова
Поклонники поразились тому, какими взрослыми уже стали сыновья Эмина. Многие отмечают, что они на него сильно похожи.
К слову, певец хочет их научить зарабатывать деньги. Он намерен помогать им, но все же дать свободу, чтобы успеха они добивались сами.
Ранее Агаларов признавался, что часто созванивается с Лейлой. После развода они стали друзьями.
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