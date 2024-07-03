Эмин Агаларов обратился к своей бывшей жене в день ее рождения: «Лейла, мы всегда рядом»

Эмин Агаларов не так давно тайно сыграл свадьбу с Аленой Гавриловой. Они снова стали жить вместе, хотя ранее уже вступали в брак, но во время пандемии разошлись. Как и мечтали поклонники, влюбленные снова вместе. Они растят дочку Афину. К слову, артист также смог сохранить теплые отношения с бывшей женой Лейлой Алиевой. У них есть сыновья Али и Микаил, а также дочь Амина. Регулярно Агаларов с ними видится и возит на море.

А 3 июля Эмин поздравил бывшую жену с днем рождения. Он выложил фото, на котором позировал с женой, повзрослевшими сыновьями и дочкой. Певец обратился к имениннице.