Актриса из фильма «Холоп» Ольга Дибцева впервые показала нового мужа

Ольга Дибцева уже давно играет в кино. Многие ее знают по фильму «Холоп». Она снималась в нем, когда была беременна. Тогда актриса была в браке с бизнесменом Романом Бочаровым. От него она родила дочку Серафиму. А в 2023 году она снималась во второй части фильма и снова носила под сердцем малыша. В феврале у нее родилась еще одна дочка. Тогда она также сыграла свадьбу с новым избранником по имени Евгений. Своего мужа она скрывала до недавнего времени.

Накануне Ольга поздравила его с днем рождения. Она была в белом платье. Актриса заказала воздушные шары с поздравлениями. На фото она целует именинника. Мужчина оказался на голову выше супруги.