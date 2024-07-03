Актриса из фильма «Холоп» Ольга Дибцева впервые показала нового мужа

Ольга Дибцева уже давно играет в кино. Многие ее знают по фильму «Холоп». Она снималась в нем, когда была беременна. Тогда актриса была в браке с бизнесменом Романом Бочаровым. От него она родила дочку Серафиму. А в 2023 году она снималась во второй части фильма и снова носила под сердцем малыша. В феврале у нее родилась еще одна дочка. Тогда она также сыграла свадьбу с новым избранником по имени Евгений. Своего мужа она скрывала до недавнего времени.
Накануне Ольга поздравила его с днем рождения. Она была в белом платье. Актриса заказала воздушные шары с поздравлениями. На фото она целует именинника. Мужчина оказался на голову выше супруги.
Ольга Дибцева с мужем. Фото: соцсети Ольги Дибцевой
«С днем рождения, моя любовь! Как я долго тебя ждала и с каждым днем люблю все сильнее!» — поздравила она его с 37-летием.
На еще одном фото Евгений взял на руки дочку артистки от прошлых отношений. По всей видимости, они успели подружиться. Дибцева заказала торт для своего супруга. Поклонники отметили, что артистка выглядит счастливой.
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Муж Ольги Дибцевой с ее дочкой. Фото: соцсети Ольги Дибцевой
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