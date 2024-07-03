SHAMAN впервые рассказал о проблемах со слухом: «Они с самого детства»

Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, становится все более популярным. Он не скрывает, что теперь регулярно ездит на гастроли. Певец не перестает работать. В 32 года он следит за своей внешностью и даже недавно объявил, что не носит нижнее белье. Это была пикантная новость, которая удивила его фанатов. Обычно на личные темы он предпочитает не говорить. Но в беседе с журналистами артист обмолвился, что у него есть проблемы со здоровьем.

«Не все знают, но у меня не очень острый слух. С самого детства, когда я сидел, например, на задних партах, я всегда переспрашивал о том, что говорит учитель. У меня есть некоторые проблемы со слухом, которые я никогда не озвучивал. Они с самого детства, лет с 2-3, с момента, как я переболел отитом», — поделился Дронов.

Он отметил, что давно привык к этой особенности. Дискомфорта артисту этот нюанс не доставляет, пишет VOICE. Он подчеркнул, что теперь уже считает это своей особенностью. Примечательно, что петь ему это не мешает.