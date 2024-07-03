Разин готовит иск в суд на экс-участника «Ласкового мая» Сергея Серкова: «Он загремит на шесть лет»

Группа «Ласковый май» была очень популярна. Песни коллектива остаются любыми публикой и теперь. Но Андрей Разин заверяет, что авторские права на треки принадлежат американской компании и исполнять их может только Андрей Гуров, который обладает товарным знаком «Ласкового мая». Ранее у продюсера были конфликты с Юрием Шатуновым. А теперь еще один экс-солист группы Сергей Серков пожаловался на угрозы со стороны Разина.

Продюсер прокомментировал ситуацию. Он показал афишу с концертом Серкова. Андрей считает, что певец поступает незаконно и должен понести за это ответственность.

«Посмотрите, какими буквами он пишет на афише название «Ласковый май». Конечно, Серков сядет. В первый раз, возможно, его оштрафуют, а на второй — он загремит на шесть лет, потому что срывает концерты Андрею Гурову, у которого официальный контракт», — высказался он.

По его словам, с Серковым не общался даже Шатунов. Продюсер отметил, что связался с организатором выступление певца и выяснил, что якобы у него есть разрешение на исполнение песен от 2007 года. Также за концерт он просит 500 тысяч рублей.

«Серков на 100% попал. И вся компания, которая его продает», — цитирует Разина « МК ».