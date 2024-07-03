Анна Седокова показала, как выглядела без фильтров и пластических операций

Анна Седокова является известной певицей. Она также иногда участвует в реалити шоу. Она родила троих детей от разных мужчин. Уже несколько лет артистка состоит в браке с баскетболистом Янисом Тиммой. Она не скрывает, что готова родить еще одного ребенка.

Бывшая участница группы «ВИА Гра» обладает эффектной внешностью, однако ей доводилось сталкиваться с критикой. Она то полнеет, то худеет. При этом артистка старается носить наряды, которые подчеркивают ее достоинства.

На этот раз Анна выложила архивные фото. Она показала, как выглядела в юности до всех своих преображений и без фильтров. Певица обладала кудрявыми волосами, пухлыми щечками и свежей кожей.