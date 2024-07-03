Анна Седокова показала, как выглядела без фильтров и пластических операций

Анна Седокова является известной певицей. Она также иногда участвует в реалити шоу. Она родила троих детей от разных мужчин. Уже несколько лет артистка состоит в браке с баскетболистом Янисом Тиммой. Она не скрывает, что готова родить еще одного ребенка.
Бывшая участница группы «ВИА Гра» обладает эффектной внешностью, однако ей доводилось сталкиваться с критикой. Она то полнеет, то худеет. При этом артистка старается носить наряды, которые подчеркивают ее достоинства.
На этот раз Анна выложила архивные фото. Она показала, как выглядела в юности до всех своих преображений и без фильтров. Певица обладала кудрявыми волосами, пухлыми щечками и свежей кожей.
Анна Седокова в юности. Фото: соцсети Анны Седоковой
«Я знаю что такое бедность и выживание не понаслышке. Моя мама учительница. Папа нас оставил. Мы выживали как могли. Мама работала за мешок картошки, преподавала дополнительно детям, чтобы нас прокормить. И дальше жизнь была непростой. Иногда, даже если вам так не кажется, до сих пор я выживаю, как и 90% людей», — пояснила Анна.
Она отметила, что раньше ее комнату украшали только шторы. Также певица с радостью позировала на фоне фотообоев и с искусственными цветами. Поклонники посчитали, что на снимках Седокова выглядит совсем иначе и узнать ее можно только по глазам.
Другие новости читайте в Telegram-канале «
Читайте также: