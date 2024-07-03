Юлия Гаврилина сделала вторую пластическую операцию

Юлия Гаврилина уже несколько лет штурмует шоу-бизнес. Она снимает ролики для соцсетей, а также поет. Блогерша дружит с коллегой Валей Карнавал. Но в ближайшее время у артистки не будет выступлений. Она решила лечь в больницу. 22-летняя Юлия сделала вторую пластическую операцию.

Она снова доверила врачам свой нос. После операции звезда вышла на связь из своей палаты. Она показала свое перебинтованное лицо, заплаканные глаза.

Операция прошла успешно. От наркоза я долго отходила. Ребят, я проспала всю ночь. Проснулась, попросила сходить со мной в магазин за продуктами, чтобы отметить по-человечески как-то это дело. Мне отказали, поэтому лежу. Слезы идут без остановки», — поделилась Гаврилина.

Это вторая ринопластика Гаврилиной. Ранее она сделала операцию в 18 лет, чтобы исправить форму носа. Певица поясняла, что в детстве упала с велосипеда и нос стал кривым. Она долго ждала совершеннолетия, чтобы это исправить. Также артистка заверяла, что ей трудно было дышать, что также подтолкнуло к операции.