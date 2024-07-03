Бородина ответила на подозрения в третьей беременности: «Не оставляете публичным людям права быть людьми»

Ксения Бородина давно стала публичной персоной. Она не скрывает, что раньше доверялась стилистам, а теперь любит простоту в прическах, а вот наряды зачастую подбирает сама, и лишь для некоторых съемок и мероприятий доверяется профессионалам. Не раз образы телеведущей подвергали критике. Многие считают, что она не умеет ходить на каблуках.

На этот раз Ксения решила выложить видео, на котором предстала в облегающем черном платье. Поклонники заметили у нее выпирающий живот и заподозрили ее в третьей беременности.

Так как Ксении стали писать много комментариев из-за живота. Она не стала молчать и решила ответить на критику. Телеведущая пояснила, что ее устраивает ее внешность. Она опровергла подозрения в беременности.

«Девочки, а из вас никто обтягивающие платья такие не носил? Попробуйте, и сразу поймете, что такое расслабить живот хоть на секунду. Вы не оставляете публичным людям права быть людьми. Обычными, с человеческими изъянами, с физическими несовершенствами. На старость нет права, на недосып тоже. Вы сначала ищете изъяны из-за недовольства собой лично, а потом гнобите за фильтры и операции. Так если человек в принятии, в психологии, то он-то справится. А если нет? Вы же можете на фото подростка с красивым лицом писать про нос, вас ничего не остановит», — пояснила ведущая.

По ее словам, она больше обращает внимание не на внешность человека, а на то, сколько девушка работает над этим. Бородина также пояснила, что старается не обращать внимание на «дичь», которую ей пишут.

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