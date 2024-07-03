Минкультуры одобрило идею о дресс-коде для артистов на концертах после выступления Бузовой

В последнее время часто возникают скандалы из-за нарядов артистов. Сначала Настя Ивлеева устроила вечеринку, где был откровенный дресс-код. После этого гости мероприятия были долгое время отменены на телевидении.

А 1 июня Ольга Бузова выступила в Уфе в слишком смелом наряде, за что ее осудили, так как пела она в День защиты детей. Потом артистка принесла за это извинения. Примечательно, что депутат Госдумы Ирина Филатова после этого предложила обратить внимание на образы музыкантов.

Теперь она сообщила в соцсетях, что Минкультуры РФ одобрило идею введения дресс-кода для тех, кто выступает на концертах. По ее словам, в региональные органы в сфере культуры были разосланы рекомендации, чтобы было обращено внимание на наряды тех, кто выступает на разных массовых мероприятиях без возрастных ограничений.

Также в Министерстве культуры считают, что одежда является важной часть в образе артиста и влияет на формирование имиджа всего мероприятия.