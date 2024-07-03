Актриса Волкова заявила, что 17-летний сын Богдан от Лимонова пойдет в армию

Екатерина Волкова давно стала известной актрисой. У нее были отношения с писателем Эдуардом Лимоновым. На тот момент за его плечами уже было 4 брака. Но только Волкова родила от него детей: сына Богдана и дочку Александру. Они прожили вместе несколько лет. А в 2020 году Лимонов умер. Своих наследников артистка окутала любовью и заботой. Примечательно, что в этом году ее сын окончит школу. Впереди у него новая взрослая жизнь.

По словам артистки, она старается поддерживать своих наследников и не давать им постоянно сидеть у компьютера и играть в игры.

«Поэтому я предложила сыну сейчас поступить в вуз и затем — пойти в армию, так как один умный человек мне сказал: «Только армия может из твоего пацана сделать человека». С другой стороны, я смотрю на него и думаю, как и любая мама: «Какая ему армия! Он же такой гуманитарий, правильные книжки читал», — поделилась звезда, пишет « МК ».

От первого брака у актрисы есть дочка Валерия. В 2020 году у нее появился внук Тимофей. По словам Волковой, ее младший сын от отца унаследовал его прямолинейность. Она надеется, что эта черта ему поможет в жизни.