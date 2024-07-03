Марина Юдашкина сводила подросшую внучку модельера на праздник в Дубае

Марина Юдашкина с дочкой. Фото: соцсети Марины Юдашкиной

Марина Юдашкина проводит время в гостях у дочки в Дубае.

Марина Юдашкина уже больше года живет одна. Для нее смерть Валентина Юдашкина стала большим ударом. Она не скрывает, что была рядом с ним, когда модельер боролся с раком. Они вместе путешествовали. А теперь особняк в Москве опустел. Дочка супругов Галина живет в Дубае с мужем и детьми. Она растит троих детей: Анатолия, Аркадия и Агату Ариеллу. Примечательно, что недавно Марина уехала в гости к наследнице в ОАЭ. Там она наслаждается летними днями. 

На этот раз вдова модельера поделилась новыми фото. Она сводила внучку на праздник. Девочка смогла повеселится в парке развлечений. Она была в модном клетчатом платье. У крохи горели розовым цветом щеки. 

Марина Юдашкина с внучкой. Фото: соцсети Марины Юдашкиной

«На празднике по случаю окончания учебного сезона!» — написала бизнесвумен.

Она поздравила Аркадия и Анатолия, которые уже учатся. 

Поклонники отметили, что Агата Ариелла стала очень похожа на бабушку. Многие отметили, что у нее такие же голубые глаза. 

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».

Читайте также:

Читайте также