Марина Юдашкина сводила подросшую внучку модельера на праздник в Дубае

Марина Юдашкина уже больше года живет одна. Для нее смерть Валентина Юдашкина стала большим ударом. Она не скрывает, что была рядом с ним, когда модельер боролся с раком. Они вместе путешествовали. А теперь особняк в Москве опустел. Дочка супругов Галина живет в Дубае с мужем и детьми. Она растит троих детей: Анатолия, Аркадия и Агату Ариеллу. Примечательно, что недавно Марина уехала в гости к наследнице в ОАЭ. Там она наслаждается летними днями.

На этот раз вдова модельера поделилась новыми фото. Она сводила внучку на праздник. Девочка смогла повеселится в парке развлечений. Она была в модном клетчатом платье. У крохи горели розовым цветом щеки.