Диана Арбенина об умершем отце своих детей: «Он был добрым, мужественным и невероятно благородным человеком»

Диана Арбенина уже давно выступает на сцене. Она скоро отметит свое 50-летие. Примечательно, что артистка всегда старалась скрывать личную жизнь. Она в 2010 году в Америке родила двойняшек. Певица сначала скрывала беременность. Потом она отказывалась раскрывать личность отца своих детей Марты и Артема. Спустя время Арбенина призналась, что рассталась с возлюбленным, но заверила, что они остались друзьями. А в новом документальном фильме звезда сделала очень личное признание. Она рассказала, что переживает горе.

«Отец моих детей умер. Он был добрым, мужественным и невероятно благородным человеком. Это недавно случилось. Детям сказала. А как я должна была поступить? Я должна была им сказать. Они общались…» — сказала звезда в фильме KION.

Она не стала скрывать, что для нее смерть экс-возлюбленного стала настоящей неожиданностью. Примечательно, что сейчас двойняшкам уже по 14 лет. Певица признавалась, что материнство сильно отразилось на ее жизни. Она стала более женственной. В соцсетях Арбенина любит рассказывать об успехах своих наследников. Иногда она даже выходит вместе с ними в свет и посещает красные дорожки.