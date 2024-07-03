Полина Гагарина выступила вместе со своим повзрослевшим сыном на стадионе

Полина Гагарина уже около 20 лет выступает на сцене. Она не перестает удивлять публику. В этом году ей удалось организовать большое шоу в Лужниках. Она готовилась к этому событию долгие месяцы. Артистка оказалась первой девушкой-певицей, которая собрала более 62 000 человек на стадионе в России. В шоу были задействованы разные спецэффекты: 15-метровые фонтаны воды, языки живого пламени, разноцветные фейерверки и огромные цветы.

Четыре части программы, как четыре периода в жизни человека — детство, юность, взросление и расцвет — символизировали большой круг человеческой жизни. Гагарина выступила в белоснежном платье в пол с необычными рукавами. В одном из номеров с ней на сцене оказался сын Андрей. В этом году ему будет 17 лет. Он играл на пианино, надев белый костюм.