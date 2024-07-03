Олег Шепс заявил, что готов сняться в шоу «Место силы» только в качестве ведущего: «Я не очень люблю общежития»

Олег Шепс утверждает, что обладает экстрасенсорными способностями. Он участвовал в разных шоу. Медиум стал победителем одного из сезонов «Битвы экстрасенсов» и «Битвы сильнейших». А теперь на ТНТ стартовало новое шоу «Место силы». На этот раз участникам нужно жить всем вместе в одном доме. А потом они будут разгадывать тайны Санкт-Петербурга, где происходит много мистических событий.

Шепс отметил, что зритель стал искушенным и после таких интересных проектов, в которых он участвовал, сложно завладеть его вниманием. Но экстрасенс считает, что это шоу может стать чем-то новым и интригующим.

По словам Олега, ему известен такой формат проекта, но он не хотел бы в нем принимать участие.

«Сам я не очень люблю общежития, поэтому принял бы участие в таком проекте только в роли ведущего», — пояснил медиум.

Он пожелал проекту успехов. Также Шепс отметил, что надеется на то, что экстрасенсам хватит силы, чтобы продемонстрировать свои способности. Но он уверен, что все тайны города никто не сможет раскрыть.

Напомним, что реалити «Место силы» выходит на ТНТ в субботу в 19.00