Александр Панкратов-Черный попал в реанимацию из-за поражения сосудов мозга

Александр Панкратов-Черный попал в больницу. Фото: Global Look Press

75-летний Александр Панкратов-Черный почувствовал себя плохо в общественном месте.

Александр Панкратов-Черный был госпитализирован в Москве. Он из-за жары почувствовал себя плохо, когда был в библиотеке. Актер потерял сознание. У него упало давление. Он пожаловался на нервы и переутомление. По данным Телеграм-канала Mash, после обследования у него диагностировали поражение мелких кровеносных сосудов мозга, а также скопление жидкости и признаки атрофии. 

Артист находился в реанимации. Отмечается, что два дня он провел в больнице.

К слову, 75-летний Панкратов-Черный имеет проблемы со слухом. Он носит слуховой аппарат. 

Актер в феврале уже попадал в руки врачей. У него нашли доброкачественная опухоль в печени. На данный момент новобразование не увеличилось. Когда состояние артиста стабилизировалось, он настоял, чтобы его выписали. 

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