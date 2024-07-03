Александр Панкратов-Черный попал в реанимацию из-за поражения сосудов мозга

Александр Панкратов-Черный был госпитализирован в Москве. Он из-за жары почувствовал себя плохо, когда был в библиотеке. Актер потерял сознание. У него упало давление. Он пожаловался на нервы и переутомление. По данным Телеграм-канала Mash, после обследования у него диагностировали поражение мелких кровеносных сосудов мозга, а также скопление жидкости и признаки атрофии.

Артист находился в реанимации. Отмечается, что два дня он провел в больнице.

К слову, 75-летний Панкратов-Черный имеет проблемы со слухом. Он носит слуховой аппарат.

Актер в феврале уже попадал в руки врачей. У него нашли доброкачественная опухоль в печени. На данный момент новобразование не увеличилось. Когда состояние артиста стабилизировалось, он настоял, чтобы его выписали.