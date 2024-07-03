Гонорар Никиты Кологривого в театре вырос до сотен тысяч рублей

Никита Кологривый является известным актером. За последние несколько лет он снялся в таких картинах, как «Два холма», «По щучьему велению», «Слово пацана». И теперь о нем говорят, как о скандальной персоне. Актер дал несколько интервью, в которых критиковал коллег. Примечательно, что о также играет в театре. Его гонорары заметно возросли за год. Журналист Алена Мартынова рассказала, сколько получает за постановку «Маяковский. Я сам» в Театре Эстрады.

По ее словам, в сентябре 2023 года гонорар Кологривого за спектакль составлял всего 8 тысяч рублей. Теперь актер получает сотни тысяч рублей. В постановке он играет главную роль. Напомним, что недавно артист пояснил, что лишился многих съемок и контрактов после того, как он устроил дебош в ресторане. Тогда Никите пришлось провести неделю в СИЗО.