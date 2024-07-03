Актер из «Елок» Евгений Кулик отпраздновал 37-летие с женой и двумя детьми

Евгений Кулик является известным актером. Он снимал короткие юмористические видео, благодаря которым его заметили в Интернете. И потом житель Екатеринбурга начал сниматься в кино. Он снялся в картине «Я худею» с Сашей Бортич, а потом стал актером и сценаристом восьмой части «Елок», где он снялся уже без Ивана Урганта и Сергея Светлакова. Теперь он востребованный артист. 1 июня Кулик отметил свой день рождения. Он отказался от пышного праздника.

У него есть жена Ригина Гайсина, которую он увел из под венца. Он должен был стать ведущим на ее свадьбе, но в итоге она в него влюбилась и ушла от жениха. Уже 10 лет они вместе. На новом фото актер позировал с детьми. У них растет четырехлетняя дочка София и сын Федя, которому скоро будет два года.