Родственники и коллеги Отара Кушанашвили решили не давать комментариев пока телеведущий не поправится

Отар Кушанашвили уже две недели находится в больнице. Его состояние было тяжелым. Телеведущему прочищали кишечник из-за острой непроходимости. Ко всему прочему, у него был перитонит. Врачи обнаружили злокачественную опухоль, которую нужно удалить.

Журналист пришел в себя и даже смотрит Евро-2024. Он пока с трудом разговаривает, но настроен оптимистично. Примечательно, что родные каждый день навещают его. Однако они решили взять паузу и не рассказывать о его состоянии до момента, когда шоумен окончательно не поправится.

Тем временем Виктор Ладненко, продюсер шоу «Каково?!», рассказал, кто спас Отара, который пережил две клинические смерти. Он опубликовал список врачей, который ему передал сам телеведущий. Там указаны не только медики из Красногорска. Он отметим пять хирургов, а также Киричек Татьяну — заместителя по медицинской части пансионата Красногорск и Калашникова Сергея — заведующего физиотерапевтическим отделением КБ «РЖД-Медицина».

Родственники звезды выразили им особую благодарность за лечение и спасение Кушанашвили. Теперь журналиста ждут на работе, куда он сразу вернется, когда поправится.