Светлана Бондарчук рассказала об особенной дочери: «Варя живет в России»

Светлана Бондарчук является известной персоной. Она была в браке с Федором Бондарчуком. Однако режиссер с ней развелся и женился на молодой актрисе Паулине Андреевой. Примечательно, что Светлана Бондарчук тоже нашла свою вторую половинку. Телеведущая счастлива в браке с Сергеем Харченко. Многие поразились тому, что пара завела ребенка. У 55-летней звезды теперь растет годовалый сын Петр. По слухам, малыша родила суррогатная мама.

«Петя грандиозный ребенок. Так любая мама думает о своем ребенке. Что он умеет делать? Он называет меня папой. Хотя четко понимает, что я мама, то есть он уже умеет хорошо шутить. Он прекрасно бегает. Он ходит на плавание, уже держится на воде и даже может вместе с тренером нырять», – поделилась Светлана Бондарчук.

У нее также есть дети от первого брака. Она воспитала сына Сергея, а также дочку Варвару, у которой ДЦП. Модель не показывает свою особенную наследницу. Ходят слухи, что девушка проживает в специализированном пансионате за границей. Но Светлана Бондарчук опровергла эту информацию. Она также объяснила, почему скрывает наследницу.

«Варя живет в России, вместе со своими родителями. Для людей, которые возмущены тем, что она не появляется в соцсетях, могу сказать, что это выбор родителей. И прошу его уважать», — пояснила звезда, пишет Voice.