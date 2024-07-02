Глафира Тарханова возмутилась советам, когда ей выходить из декрета

Глафира Тарханова недавно поделилась радостной новостью. Она родила пятого ребенка. У актрисы появилась дочка Лукерья. Примечательно, что потом она призналась, что у нее были домашние роды. Пока показывать малышку артистка не спешит. 40-летняя звезда не стала долго сидеть дома. Она на днях вышла из декрета. Тарханова отправилась на гастроли и взяла новорожденную дочку с собой.

«Первые гастроли после рождения! У Лукерьи первый самолет и первый поезд! В этот раз, как никогда рано, я возвращаюсь постепенно к работе! Дочь рядом, работаем вместе!» — поделилась она.

А потом Глафира столкнулась с осуждением. Ей стали давать непрошенные советы, что не понравилось актрисе.

«К разговору о том, когда выходить на работу после рождения ребенка. Я, кажется, не спрашивала, но мне уже столько советов подарили», – написала звезда в соцсети.

Напомним, что у артистки крепкий союз со звездой Малого театра Алексеем Фаддеевым. Они уже 20 лет счастливы вместе. Лишь своего первенца Глафира родила в больнице. Она растит Корнея, Ермолая, Гордея и Никифора.