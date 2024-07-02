Внучка Олега Стриженова Александра сыграла пятую свадьбу в Сочи

У актера Олега Стриженова есть внучка Александра. Она в 16 лет осталась одна, так как ее мама умерла. Причиной смерти женщины стало то, что она употребила алкоголь и психотропные вещества. Потом дочка пошла по стопам мамы, что послужило поводом для ссоры со знаменитым дедушкой. Семья артиста перестала с ней общаться. Тем временем, Александра Стриженова потеряла две квартиры в Москве. Она заверила, что стала жертвой мошенников.

В ее личной жизни все тоже негладко. Саша Стриженова родила двоих детей от первого мужа Петра. Потом у нее был брак с Александром Ковером, от которого звезда родила сына Илью. Но и с ним она развелась, так как захотела стать суррогатной мамой, чтобы заработать.

Внучка Стриженова стала часто ходить на ток-шоу. В 2023 году она отправилась в ЗАГС с новым возлюбленным Петром. Но они отложили пышный праздник из-за нехватки денег. А потом пара расходилась еще до рождения младшей дочери Марианны.

Но на днях Александра все же устроила свадьбу в Сочи. Она была в белом платье и фате. На праздник приехала даже ее бывшая свекровь.

«Мы дружим с бывшим мужем, с его мамой. И да, так было не всегда. Мы прошли долгий путь-ссоры, споры, запрет на общение с сыном с моей стороны», – отметила она. «Бывшая свекровь плакала», – написала внучка актера под постом о свадьбе.

К слову, потом она объявила, что уже хочет развестись. Александра Стриженова заверила, что скоро раскроет все подробности.