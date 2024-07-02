Лазарев опроверг слухи о тайной свадьбе: «Меня на этих фото нет»

Сергей Лазарев давно является популярным исполнителем. Личную жизнь он всегда старался скрывать. Публичным у него был только роман с Лерой Кудрявцевой. Поэтому многие удивились, когда выяснилось, что артист скрывал рожденных детей. У него растет сын Никита и дочка Анна. Их родила суррогатная мама.

Певец делает все, чтобы успевать уделять внимание наследникам. Недавно он улетел с ними отдыхать в Турцию. В это время в Сети появилась новость, что Сергей тайно сыграл свадьбу. Стали распространяться кадры, на которых видно кольцо на безымянном пальце и фото, где он якобы делает предложение незнакомке.

Сергей Лазарев почти вышел из себя. Он заверил, что это фейк, который ходит по Интернету не первый год. Причем, выражался Сергей Лазарев нецензурно.

«*** (Идиоты, — прим. ред.). Меня на этих фото нет! Кольцо из клипа «Снег в океане». Этот фейк ходит по сети уже года 3! И его продолжает кто-то распространять. Смотрим клип «Снег в океане» и высматриваем в кадре одинаковые кольца у меня и у героини. И прекращаем верить всему, что пишут в громких заголовках! Меня уже в некоторых пабликах похоронили пару раз! Это прям намеренная акция против», — высказался артист в соцсети.