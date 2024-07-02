Певица Mia Boyka получает от трех до пяти миллионов рублей за выступление

Певица Мария Бойко, которую все знают под псевдонимом Mia Boyka, выступает на сцене уже несколько лет. Она стала очень популярна среди молодежи. Ее часто приглашают выступать на детских праздниках. Она на волне своей известности стала выпускать лимонад. Однако в Сети на нее обрушились с критикой.

Многие заподозрили, что Роспотребнадзор не знает о ее бизнесе. Но артистка только посмеялась над такими домыслами. Она также язвительно ответила хейтеру, который усомнился, что она певица. Звезда пошутила, что шла и просто залезла на сцену.

Также Бойко решила рассказать о своих гонорарах. Она заверила, что за 40 минут выступления получает несколько миллионов рублей.

«Обычно выступление длится 40-45 минут. Если корпоратив, то 5 миллионов. Если городское мероприятие — 3 миллиона», — призналась певица.

К слову, у нее действительно плотный график. Она может запрашивать большую цену из-за своей востребованности, пишет KP.RU.