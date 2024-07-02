Егор Крид рассказал, что его связывает с Алиной Загитовой: «Мы просто дружим»

Егор Крид является не только популярным исполнителем, но и известным холостяком. У него были романы с Нюшей, Валей Карнавал и другими известными персонами. Но недавно он посетовал, что к 30 годам у него нет детей. А потом появились сообщения, что у артиста роман с Алиной Загитовой. Фигуристку несколько раз видели его в компании. Также известно, что он познакомил ее со своими родителями. Тогда спортсменка посетила стадионный концерт звезды в Москве.

Но теперь Егор согласился рассказать, что его связывает с Алиной. Он опроверг, что у них роман. По словам артиста, их связывает только дружба.

«Девушка, которая не была еще в моем окружении, появляется, и мне приписывают с ней роман. Я свободен. Я ее познакомил на моем дне рождении, и она просто была в VIP-ложе вместе с ними (родителями). Мы просто дружим, да. Но она суперклассная девочка», — пояснил певец, пишет VOICE.

Напомним, что Загитова в свои 22 года продолжает выступать на льду. Она также работает на телевидении. О своей личной жизни фигуристка говорит очень редко.