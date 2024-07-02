Хилькевич решила отдать дочек в частную школу стоимостью 2 миллиона рублей в год

Анна Хилькевич недавно объявила, что снова станет мамой. Она уже давно счастлива в отношениях с бизнесменом Артуром Мартиросяном. У пары растут дочки: восьмилетняя Арианна и пятилетняя Мария. Актриса уже находится на большом сроке беременности, но продолжает работать. Она ведет шоу на канале ТНТ. Своим наследницам звезда старается уделять максимум внимания. Она теперь хочет отдать их в частную школу и уже пообщалась с директором учреждения.

«Там 12 гектаров леса, 2 бассейна и очень приветливые люди. У меня впечатление суперское. Мне кажется, здесь прекрасное образование, крепкое, уверенное, выпускники этой школы поступают в лучшие вузы», — пояснила Хилькевич.

За обучение в школе в Одинцовском районе ей придется отдать большую сумму. Телеграм-канал «Звездач» сообщает, что стоимость одного года обучения там стоит 1 миллион 880 тысяч рублей. Детский сад при учреждении, куда будет ходить младшая дочка актрисы, стоит чуть меньше — 1 миллион 255 тысяч. Также за поступление каждого ребенка надо внести 300 тысяч рублей.