Беременной Марии Погребняк стало плохо во время перелета в Турцию

Мария Погребняк в 2023 году развелась с футболистом Павлом Погребняком, с которым была большую часть жизни. У нее растут трое сыновей. Блондинка долго не была одна. Она не так давно рассказала, что у нее появился возлюбленный. Избранник уже попросил у нее руки и сердца. А потом подруга Ольги Бузовой объявила, что беременна. Мария Погребняк находится уже на большом сроке. Но это не помешало ей отправиться в путешествие. Баременная Мария Погребняк полетела в Турцию.

Однако Марии стало плохо на борту самолета. Она рассказала о случившемся в соцсети. Светская львица находится на 29-й неделе беременности. Первые часы полета прошли нормально, а потом Мария Погребняк стала мучиться от боли.

«Сначала у меня свело поясницу. Я встала и начала ходить по салону, пытаясь облегчить боль. Затем появилась невыносимая жажда, и я постоянно просила стюардессу принести мне воды. Последние два часа полета превратились в ад. Я беспрерывно курсировала между своим местом и туалетом. Духота, дискомфорт и боль сводили меня с ума. К счастью, полет закончился, и вместе с ним этот кошмар», — поделилась Мария Погребняк.

Потом будущая мама сообщила, что на курорте 40-градусная жара. Она призналась, что переносит беременность совсем не так, как в 20 лет. Мария Погребняк обратилась к своей подруге Алане Мамаевой, которую пригласила присоединиться к ее отдыху.