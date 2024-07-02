Кушанашвили записал первое сообщение после операции: «Продолжаю триумфальное восстановление»

Отар Кушанашвили уже почти две недели находится в больнице. Врачи смогли вовремя оказать ему помощь. Журналист почувствовал себя плохо. У него обнаружили острую непроходимость кишечника, а также опухоль. Отар Кушанашвили перенес уже две операции. Сейчас медики ставят ему капельницы и готовят к новым операциям, так как звезде нужно удалить злокачественную опухоль.

Отмечалось, что Отар Кушанашвили уже может самостоятельно садиться. Он пока также говорит с трудом, практически шепотом. Но журналист смог записать голосовое сообщение.

«Продолжаю триумфальное восстановление к изумлению светил в мире медицины. Не надо ****** про геройство! Не надо! Саня T-Killah и Дима Тарасов — они не бросили меня в тяжелую минуту. Удивительно, как парни, с которыми 30 лет разница в возрасте, стали мне как ровесники, как братья», — сказал Кушанашвили, пишет телеграм-канал «Звездач».

Он попросил его не жалеть, пожелал всем хорошего дня. Телеведущий отметил, что намерен как можно скорее вернуться к работе. Напомним, что к нему каждый день приходят родные. Отар Кушанашвили попросил ему передать ноутбук, чтобы он мог смотреть футбол.