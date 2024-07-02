Канье Уэсту хотят навсегда запретить въезд в Россию из-за оскорблений женщин

Недавно в Москву неожиданно прилетел Канье Уэст. Это вызвало большой резонанс. Американский рэпер целый день гулял по городу и наслаждался красивыми видами. Тем временем, у отеля, где останавливался Канье, собрались сотни людей, которые хотели увидеть американскую звезду, но автограф-сессию он делать не стал. Позже рэпер тайно улетел.

Но есть информация, что артист намерен вернуться в Россию, чтобы дать концерт. Однако этому могут помешать. Авторы обращения «Сорок сороков» обратились в полицию, так как хотят, чтобы Канье навсегда запретили въезд в Россию.

А все из-за того, что общественники возмущены строчкой из его песни, в которой они увидели оскорбления русских женщин. Но написал текст не сам артист, а его товарищ по биту Ty Dolla $ign. Активисты уже написали письмо с просьбой проверить трек и запретить Уэсту приезжать в нашу страну, пишет Телеграм-канал Mash. Теперь полиции предстоит проверить заявление и послушать рэп Канье Уэста.