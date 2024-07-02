Гулькина требует с Суханкиной 6 млн рублей за фразу «калейдоскоп мужчин»

Несколько месяцев назад Маргарита Суханкина дала интервью Алене Жигаловой для ее YouTube-канала «Алена, блин!». Тогда певица откровенно рассказала о своих конфликтах с Натальей Гулькиной. В итоге она раскрыла все, что знала о своей коллеге. Этот выпуск посмотрела Гулькина, которой не понравились слова экс-солистки «Миража». Она подала на нее в суд с требование выплатить деньги за нанесение морального ущерба и порчи деловой репутации.

Артистку возмутили фразы Суханкиной: «Есть такие женщины, которые слабы на передок», «А у нее есть слабость, она очень любит пообщаться с мужчинами, которые многим моложе… А там ну совсем дети были, они практически ей в дети годились. Мы ее в тот момент называли «пионервожатая», «калейдоскоп мужчин».

Поражена певица и тому, что однажды ей подарили интимную игрушку для взрослых. Теперь звезда требует с Маргариты компенсацию морального вреда из расчета 10 рублей за 1 просмотр. А это значит, что сейчас она хочет получить 5 920 080 рублей.

Сама Маргарита Суханкина пояснила, что просто отвечала на вопросы Алены Жигаловой, которая просила комментировать те фразы, которые ранее сказала Гулькина. Она подчеркнула, что никого не оскорбляла и просто говорила, как есть, пишет KP.RU.