Дмитрий Позов из шоу «Импровизация» решил завещать деньги детям: «А если у моей жены появится хахаль?»

Дмитрий Позов уже давно стал известным актером. Он участвует в шоу «Импровизация» вместе с Арсением Поповым, Сергеем Матвиенко и Антоном Шастуном. Примечательно, что у него есть семья. Он уже почти 15 лет счастлив в браке с избранницей Екатериной. У пары растут дочка и сын. В новом интервью артист признался, что стал хорошо зарабатывать. У него уже целый автопарк машин. Он записывает имущество на супругу.

А недавно Позов столкнулся с тем, что едва не умер после операции. Ему не был назначен важный анализ, показывающий работу печени. Ошибка медиков чуть не стала фатальной.

Эта ситуация заставила актера задуматься о будущем детей. Он решил им завещать свои деньги. Ранее Дмитрий в других отношениях пережил измену. Он понимает, что и этот его брак может быть не вечным.

«Я поговорил со своим корешем-инвестором, чтобы переписать на детей часть денег. Даже если что-то произойдет: какой-нибудь хахаль появится в жизни Кати, если со мной что-то случится или даже если она просто решит уйти, то я к этому отнесусь норм. Но чтобы какой-то... потратил мои бабки? Нет! Это — детей», — пояснил Позов в шоу «50 вопросов».