Внебрачный сын Пьера Нарцисса впервые посетил Россию

Пьер Нарцисс умер два года назад из-за последствий подагры. Он был известным певцом и не переставал выступать после успеха на «Фабрике звезд». У него есть дочка Каролина-Кристель. Артист был в браке с Валерией Калачевой. Однако после его смерти стало известно, что у него был внебрачный ребенок. Он появился на свет в Камеруне, где у Пьера был роман с женщиной, которая его старше. Певец уехал в Москву, поэтому не участвовал в воспитании сына Андре, но поддерживал с ним общение.

Наследник Пьера Нарцисса приехал в Москву. Он побывал в студии Андрея Малахова и сделал ДНК-тест, который подтвердил, что он сын Пьера. Бывший директор звезды Сергей Дворцов смог провести ему экскурсию по Москве. Андрэ всего 21 год, он футболист и не исключает, что захочет пойти по стопам отца и стать певцом. Ему также удалось подружиться со своей сестрой Каролиной-Кристель.

«Даже глядя на этого парня, нетрудно понять, что они с Нарциссом родственники. Андре — высокий, статный молодой человек, который безумно похож на Нарцисса. Пока он не говорит по-русски, но планирует выучить язык», — пояснил Дворцов.

По его словам, Андре уже хочет переехать в Москву, но пока у него есть несколько препятствий. Он не хочет оставлять без внимания родителей, которые живут в Камеруне. У него есть ответственность за маму и отчима. На наследство сын Нарцисса претендовать не намерен, так как ни в чем не нуждается.

«Он рассказал, что у него в Камеруне все есть, у него богатые родители и сам он обеспеченный молодой человек. У него даже образ был составлен из дорогой одежды и аксессуаров», — рассказал друг Пьера, пишет « МК ».