Отару Кушанашвили сделают еще две операции

Известный журналист Отар Кушанашвили продолжает находиться в больнице. Его подключали к ИВЛ. У Отара Кушанашвили была острая непроходимость кишечника, а во время операции у него нашли злокачественную опухоль. У него также развился перитонит, но острая фаза уже миновала. Телеведущий пришел в сознание. Пока врачи продолжают им заниматься, так как звезде предстоят еще две операции. Ему должны удалить опухоль кишечника.

Пока Отара готовят к хирургическому вмешательству. Ему ставят капельницы, чтобы повысить иммунитет и сопротивляемость организма. Врачи опасаются, что Отар Кушанашвили может не перенести операции.

Отмечается, что сам телеведущий не унывает и уже пытается шутить. Пока ему приходится питаться смесями и пить компот. Ему также удается самостоятельно садиться. Пока он с трудом говорит, но может писать сообщения. Родные навещают его каждый день. Отар Кушанашвили попросил ему привезти технику, чтобы он мог смотреть футбол, следить за матчами Евро-2024.

По материалам телеграм-канал Mash