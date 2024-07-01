Ирина Пегова поздравила свою 18-летнюю дочку от Дмитрия Орлова с окончанием школы: «Взрослая жизнь встречай»

Ирина Пегова активно снимается в кино. Она не скрывает, что росла в деревне и даже занималась садоводством. Но в итоге ей удалось стать успешной актрисой. Она работала с Дмитрием Нагиевым и Сергеем Буруновым. Недавно артистке исполнилось 46 лет.

Она не стремится устроить свою личную жизнь. В 2011 году звезда развелась с Дмитрием Орловым, от которого родила дочку Татьяну. Она признавалась, что эти отношения были тяжелыми.

С наследницей Ирина находится в теплых отношениях. На днях 18-летняя Татьяна получила аттетстат об окончании школы. Актриса пришла на ее выпускной в зеленом мини-платье и на каблуках. А ее дочка была в белом романтичном платье с рукавами-фонариками.