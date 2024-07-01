Тату-мастер Щеголев заметил, что Киркоров сделал новые татуировки: «Руки нужно срочно спасать»

Филипп Киркоров уже давно стал известным. Он славится своим ярким имиджем. В 2023 году певец захотел сделать пластику и омолодиться. Примечательно, что потом он стал делать татуировки. На его спине появился семейный герб и имена детей. На этом он останавливаться не стал. Недавно артист отпраздновал 12-летие сына Мартина. Он привез его с сестрой Аллой-Викторией в Москву их Дубая, где учатся дети. И на празднике король отечественной эстрады не скрыл, что у него появились тату на руках, которые переходят на кисти.

Мастер по тату Сергей Щеголев заметил, что с рук Киркорова сошла защитная пленка. Он отметил, что это может привести к плохим последствиям. По его словам, рана не накрыта, а значит внутри происходит регенерация.

«В том месте, где она отклеилась, пленка уже не работает. По факту ее нужно снять полностью, вымыть руки с мылом или иным способ обработать рану и затем уже наносить крем. Регулярно ухаживать и не пачкать руки. Руки нужно срочно спасать», – заявил эксперт, пишет « МК ».

Он также добавил, что кисти одно из самых сложных мест для тату. По словам Сергея, если мастер плохой, то велика вероятсность, что результат получится печальным и тату придется переделывать.