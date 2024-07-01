Равшана Куркова показала свою подросшую дочку Самиру на отдыхе: «Воздушный поцелуй на удачу»

Равшана Куркова уже давно стала известной актрисой. Она всегда старалась оберегать свою жизнь от лишнего внимания. Артистка пережила два развода. А в 2020 году она тайно родила сына Гаспара от бизнесмена Сергея Амаряна. Примечательно, что в 2023 году актриса стала мамой во второй раз. Тогда она уже рассталась с Амаряном, поэтому неизвестно, кто отец ее дочки Самиры. Но Равшана теперь все свободное время посвящает наследникам.
Минувшие выходные артистка отдохнула за городом с детьми. Она решила показать личные кадры. Куркова засняла дочку, которая была в панамке и кардигане. Она отправила воздушный поцелуй, а потом заулыбалась.
«Воздушный поцелуй на удачу», – заявида звезда.
Также актриса засняла, который сидел на верху горки. Он вытянул ручки к маме. Равшана подловила трогательные моменты. Поклонники были восхищены тем, как выглядят дети актрисы. Многие отметили, что Самира унаследовала мамину красоту. У нее большие карие глаза, длинные ресницы и пухлые щеки. Также она кудрявая, как и ее брат.
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Дети Равшаны Курковой. Фото: соцсети Равшаны Курковой
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