Младшая сестра Анастасии Решетовой уехала в Таиланд

Анастасия Решетова недавно оказалась в центре скандала. Алсу подтвердила, что у модели была интрижка с ее мужем Яном Абрамовым. Сначал актриса отрицала сплетни, но в итоге подала развод и обвинила бывшую возлюбленную Тимати во вранье.

Из-за этого Решетову стали атаковать хейтеры в соцсети. Примечательно, что она отключила комментарии на своей странице. Поэтому злопыхатели теперь пишут в аккаунте мамы Тимати Симоны Юнусовой, которая никогда не проявляла симпатии к матери своего внука Ратмира.

У Решетовой есть сестра Валентина, которая на год ее младше. Но она о ней ничего не рассказывает. Родственница модели часто путешествует. Недавно она снова прилетела в Таиланд. Стройная блондинка не похожа на свою сестру. Пользователи Сети отметили, что Валентина копия актрисы Надежды Сысоевой.

По всей видимости, у нее нет мужа. Она как и Анастасия предпочитает демонстрировать только яркие моменты из жизни. Валетина признавалась, что посещала психолога и прорабатывала свои проблемы.