Валя Карнавал призналась, что делала пластику: «Я похудела до 43 кг. Была подтяжка груди»

Валя Карнавал после расставания с Сашей Стоуном сильно похудела. Тогда поклонники заподозрили, что она сделала пластику. Многие решили, что блогерша прибегла к популярной процедуре скульптурирования фигуры. Но певица никак не комментировала сплетни. А в новом интервью Надежде Стрелец она рассказала, что сильно поправилась, когда рассталась с Егором Кридом. По ее словам, она сидела дома и ела сладости. А вот потом блогерша пережила сильный стресс в отношениях с Сашей Стоуном и похудела. После этого она все же сделала пластику.

«Я прошла через булимию, через вот это все. Никому не пожелаю. Девчонки, если вы с таким сталкиваетесь или проживаете этот момент сейчас, то гоните его куда подальше, вылезайте из этой ямы, ничего хорошего там не будет. Полтора года это происходило», – пояснила звезда.

Она отметила, что потом полюбила себя такой, какая она есть. Певица стала принимать себя.

«По поводу груди могу ответить честно и откровенно. Я весила 65 килограмм и похудела до 43. Вы все можете представить, что могло случиться с моей грудью. Я молодая классная девчонка. Мне 22 года! Я хочу чувствовать себя уверенно. Подтяжка груди была», – поделилась Валя.

Она призналась, что осуждает популярных девушек, которые рассказывают о пластике публично. Артистка считает, что они подают неправильный пример.

«У меня грудь была пятого размера, представляешь! А я похудела до 43 кг. Ну мы с тобой девочки понимаем, что там произошло», – отметила звезда.