Рудковская призналась, что верит в примирение Алсу с мужем: «Ян любит свою жену»

Алсу привлекла к себе внимание тем, что подала на развод. После 18 лет брака с Яном Абрамовым она не стала отрицать, что между ними есть проблемы. Суд дал паре два месяца на примирение. Но певица заверила, что не намерена отменять развод. Она пояснила, что им дали время, чтобы урегулировать вопрос с имуществом. При этом артистка не выдержала и ждала понять, что муж ей изменял с Анастасией Решетовой. Она назвала ее девушкой с низким социальным статусом и заверила, что модель врет, говоря о том, что она не обращает внимание на женатых.

На этот раз ситуацию прокомментировала Яна Рудковская. Она рассказала, что дружит с Алсу, а также с Яном. Продюсер надеется, что за ближайшие два месяца они смогут помириться. Она отметила, что видела их в начале года и считает красивой парой.

«Вот прям верю в то, что любовь может все! К слову достоверные источники сообщают, что Ян по-прежнему любит свою жену, а вдруг и невозможное станет возможным! Нам ли не знать», – заявила Яна в соцсети.