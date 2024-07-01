22-летняя Валя Карнавал заявила, что сделала Ларису Долину популярной: «В этом моя заслуга»

Валя Карнавал давно стала известной персоной. Она может похвастаться тем, что на нее подписано больше 7 млн людей в соцсетях. Блогерша выпускает песни, а также регулярно снимает видео для соцсетей. Популярность молодой исполнительницы только растет. Три года назад у нее случился конфликт с Ларисой Долиной в эфире шоу. Артистка раскритиковала ее вокал и осудила ее за то, что она не хочет учиться. Лишь недавно они помирились. Исполнительница хита «Погода в доме» заверила, что Валя повзрослела и поменялась.

А теперь в интервью сама блогерша прокомментировала ситуацию. Она отметила, что тогда переживала расставание с Егором Кридом, заедала стресс и сильно поправилась. В это время на Карнавал обрушился хейт из-за Долиной.

«Люди действительно разделились на два лагеря. Там реально война какая-то происходила. Я вообще не хотела ничего читать, хотела удалить все социальные сети. Думала, моя голова сейчас этого не выдержит», – пояснила звезда.

Также она отметила, что помогла Долиной перезапустить свою карьеру. Валя уверена, что благодаря ей певица завела соцсети, стала появляться со многих проектах.

«Она стала мега популярной, на слуху. Я считаю, что в этом моя заслуга», — подчеркнула 22-летняя артистка в беседе с Надеждой Стрелец.

При этом она осудила поведение Ларисы Александровной, которая выпустила песню, где назвала ее куклой. По словам Вали, она точно не будет так себя вести, когда станет старше.