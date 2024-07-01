Зепюр Брутян похудела после первых родов: «Рада вернуться в свои 45 кг»

Зепюр Брутян продолжает заниматься спортом. Фото: соцсети Зепюр Брутян

Жена Павла Прилучного похвасталась, что вернулась в форму.

Зепюр Брутян уже давно стала актрисой. Но известность к ней пришла, когда она закрутила роман с Павлом Прилучным. Влюбленные едва ли не после первого свидания отправились в ЗАГС. Спустя чуть больше года она родила первенца – сына Микаэля. Артистка погрузилась в материнские хлопоты. Однако она почти сразу стала ходить в спортзал и потом пересмотрела свое питание. Жена Прилучного вернулась в театр и к съемкам в кино. Она не перестает хвастаться тем, что у нее дома царит идиллия. 

Накануне Зепюр снова посетила спортзал, куда обычно ходит с мужем. Звезда сериала «Мажор» часто не давал ей расслабиться, приводя на тренировку. Примечательно, что она теперь объявила, что вернулась в форму. 

«Рада вернуться в свои 45 кг», – написала артистка.

Зепюр Брутян регулярно тренируется. Фото: соцсети Зепюр Брутян

Одни поклонники считают, что Брутян не дает себе отдыхать, чтобы удержать Прилучного. Другие считают, что она соперничает с его бывшей женой. Агата Муцениеце сильно похудела после развода. Актриса много снимается в кино и демонстрирует свои впечатляющие формы.

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