Зепюр Брутян похудела после первых родов: «Рада вернуться в свои 45 кг»

Зепюр Брутян уже давно стала актрисой. Но известность к ней пришла, когда она закрутила роман с Павлом Прилучным. Влюбленные едва ли не после первого свидания отправились в ЗАГС. Спустя чуть больше года она родила первенца – сына Микаэля. Артистка погрузилась в материнские хлопоты. Однако она почти сразу стала ходить в спортзал и потом пересмотрела свое питание. Жена Прилучного вернулась в театр и к съемкам в кино. Она не перестает хвастаться тем, что у нее дома царит идиллия.

Накануне Зепюр снова посетила спортзал, куда обычно ходит с мужем. Звезда сериала «Мажор» часто не давал ей расслабиться, приводя на тренировку. Примечательно, что она теперь объявила, что вернулась в форму.