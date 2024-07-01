Юрист Бельченко заявил, что замок Пугачевой в деревне Грязь не покупают из-за рисков

Алла Пугачева больше двух лет живет за границей. Она покинула Москву, забросив свою недвижимость. Когда певица приезжает на несколько дней в Россию, то останавливается в замке в деревне Грязь, которую построил ее муж Максим Галкин*. Примечательно, что теперь там живут друзья супругов, по словам юмориста. Они присматривают за замком, садом и огородом. Не раз ходили слухи, что пара ищет покупателя, чтобы продать дорогую недвижимость. Но оказалось, что шестиэтажный дворец, 500-метровая баня с бассейном не зарегистрирована на кадастровых картах.

По мнению экспертов, это было сделано, чтобы не платить дополнительные налоги. Эксперт по инвестиционной недвижимости Наталья Найденкова пояснила, что супруги за счет этого существенно сэкономили. Такая дорогая недвижимость облагается налогом до 2% от кадастровой стоимости. Ранее отмечалось, что замок стоит 1 млрд рублей. И даже если взять стоимость в два раза меньше, то налог на имущество составил бы 10 миллионов рублей в год или 130 млн рублей за 13 лет.

А если замок не был зарегистрирован, то к нему не могли провести газ, зато без проблем могли подвести воду, канализацию и электричество. А юрист, инженер по землеустройству и кадастру Виктория Бельченко объяснил, что Галкин* также допустил ошибку в том, что постепенно покупал участки и не объединил их. Поэтому теперь замок стоит на границе нескольких участков. А еще замок имеет шесть этажей, а по закону ИЖС нельзя строить дома больше трех этажей. Таким образом юрист предположил, что поставить дом с таким количеством нарушений на кадастровый учет невозможно.

«В таком случае за что просить миллиард? За землю? Она столько не стоит. Любой, кто купит подобный спорный дом, рискует однажды получить предписание на его снос. Причем за свой счет. И потенциальные покупатели, конечно, это понимают», – заявил Бельченко, пишет KP.RU.

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*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.