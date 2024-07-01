Экс-участник «Ласкового мая» Сергей Серков заявил о травле и угрозах от продюсера группы Андрея Разина

В эксклюзивном интервью SHOT известный певец Сергей Серков раскрыл шокирующие подробности своих отношений с продюсером «Ласкового мая» Андреем Разиным. Серков, который дважды был участником легендарной группы, рассказал о неожиданной агрессии и угрозах со стороны продюсера.

Серков был частью «Ласкового мая» в период с 1988 по 1990 годы, когда его принял в состав и перевез в Москву основатель группы Сергей Кузнецов. Затем, в период с 2007 по 2019 годы, Серков был приглашен уже самим Разиным.

Однако, по словам Серкова, спустя несколько лет Разин начал публично оскорблять его, называя нецензурными словами и распространяя ложную информацию. Продюсер утверждал, что Серков никогда не был официально зарегистрирован в группе и не имеет никакого отношения к «Ласковому маю». Более того, Разин начал обзванивать концертные площадки и организаторов мероприятий, требуя отменить выступления Серкова, угрожая судебными исками в случае невыполнения его требований.

Знакомые не раз советовали Серкову обратиться в суд, но он отказывался, так как уже был вовлечен в судебные тяжбы с Разиным за творческое наследие «Ласкового мая». Сергей обвинил продюсера группы в буллинге и угрозах. Напомним, что семья покойного Юры Шатунова также продолжает бороться за права на хиты группы, включая «Седую ночь», судясь с Разиным.